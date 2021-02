Fuoristrada si ribalta lungo la Tiburtina a Popoli: soccorso dal 118 il conducente

Momenti di paura questa mattina a Popoli dove una vettura si è ribaltata. L'incidente è avvenuto lungo la Tiburtina, all'altezza della centrale dell'Enel. Il conducente di un fuoristrada, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo in curva e la Jeep si è ribaltata. Si tratta di un 64enne aquilano, che fortunatamente è riuscito ad uscire dal veicolo autonomamente.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza medicalizzata del 118 assieme ai carabinieri per i rilievi. Il conducente non ha riportato conseguenze serie ma è comunque stato trasportato in ospedale per le contusioni e per ulteriori accertamenti. Sempre a Popoli un mese fa un'altra vettura si era ribaltata lungo la provinciale 72.