Investito mentre attraversa la strada: 92enne finisce in ospedale in codice giallo

Stava attraversandola strada il 92enne che venerdì pomeriggio intorno alle 16.10 è stato investito in via nazionale adriatica nord, davanti al civico 194 e a pochi passi dal negozio Fernando Sport 2.

L'anziano è finito in codice giallo in pronto soccorso riportando un politrauma per il quale, dopo il ricovero in ortopedia, ha avuto 40 giorni di prognosi. Sul posto la polizia locale che ha effettuato i rilievi dell'incidente. Ad investire l'uomo un 65enne a bordo di una Ssangyong Rexton. Il 92enne al momento dell'impatto stava attraversando dal mare in direzione monti. Non sarebbe il primo episodio nella zona.