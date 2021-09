Perdono il controllo della moto e cadono lungo la strada provinciale: due feriti a San Silvestro

Incidente nella serata di oggi 9 settembre lungo la strada provinciale di San Silvestro. Un uomo di 44 anni ed una donna la cui età non è stata precisata, sono rimasti feriti a seguito di una caduta avvenuta mentre viaggiavano su una moto.

In base ad una prima ricostruzione, nessun altro veicolo o mezzo è rimasto coinvolto e dunque la caduta sarebbe avvenuta dopo che il centauro ha perso il controllo della moto finendo sull'asfalto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Entrami sono stati trasportati in ospedale con politraumi e un trauma cranico. Le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.