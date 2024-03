Donna travolta da un'auto sulle strisce pedonali a Popoli

Incidente stradale a Popoli nei giorni scorsi quando una donna di 69 anni sarebbe stata investita da un'automobile mentre stava attraversando le strisce pedonali.

Il sinistro si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria in viale Buozzi.

Per la 69enne si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che con l'ambulanza l'hanno trasportata in ospedale per le lesioni e le fratture riportate. La prognosi è di 30 giorni.

Al volante dell'automobile, come confermano i carabinieri della locale Compagnia, una donna che è scesa dall'automobile prestando soccorso alla vittima del sinistro.