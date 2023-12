Donna travolta da un'auto in via del Santuario muore poche ore dopo in ospedale

Una donna di 84 anni residente a Pescara è morta in ospedale poche ore dopo essere stata investita da un'automobile in via del Santuario.

In base alla ricostruzione di quanto successo, l'84enne poco dopo le ore 9 stava attraversando la strada quando sarebbe stata colpita da una Smart in transito.

Al volante un uomo di 73 anni di Montesilvano ora indagato per il reato di omicidio stradale.

Subito dopo l'incidente stradale le condizioni della donna sono apparse gravissime e i soccorrittori del 118 l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale dove poche ore è sopraggiunto il decesso. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.