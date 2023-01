Scontro tra due auto lungo la Fondovalle Sangro, ferite le conducenti: una è di Montesilvano [FOTO]

Due donne, di cui una di Montesilvano, sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la Fondovalle Sangro ad Atessa nella mattinata di oggi, venerdì 13 gennaio.

Come riferisce ChietiToday, lo scontro tra le due automobili, una Smart guidata da una donna di 35 anni di Bergamo e una Fiat Punto al volante della quale c'era una 35enne di Montesilvano, si è verificato poco dopo le ore 11 al km 70 della strada statale 652 all'altezza dell'uscita per la Sevel.

Le due vetture viaggiavano in direzioni opposte e in base a una prima ricostruzione dei carabinieri del Norm di Atessa, l'incidente sarebbe riconducibile a una manovra di sorpasso messa in atto da uno dei due veicoli, che ha finito per invadere la corsia opposta scontrandosi con l'altro mezzo. Per entrambe le conducenti si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che le hanno trasportate nell'ospedale di Lanciano con lesioni, al momento, lievi. Sul posto sono inoltre intervenuti la poliza municipale di Atessa e il personale dell'Anas.