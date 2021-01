Investita sulla statale tra Pescara e Spoltore, donna in ospedale con un trauma cranico

Come riporta Spoltore Notizie, il fatto si è verificato lungo la SS 602. Una 49enne di origine albanese, residente nella nostra città, stava camminando a piedi quando è stata urtata da una Renault Megane alla cui guida c'era un 42enne pescarese

Investita sulla statale tra Pescara e Spoltore, donna finisce in ospedale con un trauma cranico. Come riporta Spoltore Notizie, il fatto si è verificato lungo la SS 602. Una 49enne di origine albanese, residente nella nostra città, stava camminando a piedi quando è stata improvvisamente urtata da una Renault Megane che procedeva in direzione mare, e alla cui guida c'era un 42enne pescarese.

L’incidente, fa sapere sempre Spoltore Notizie, si è verificato nei pressi del complesso ‘Città Bianca’. Il conducente del veicolo si è fermato a prestare soccorso. Sul posto un’ambulanza del 118, che ha trasportato la ferita allo 'Spirito Santo' in codice rosso, e una pattuglia della polizia locale di Spoltore, che si è occupata di effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico veicolare.