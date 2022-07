Incidente in viale Kennedy, donna investita da una moto finisce in ospedale

Incidente stradale in viale Kennedy a Pescara dove una donna di 79 anni è stata investita da una moto mentre stava attraversando la strada.

A colpirla una Honda in sella alla quale c'era un giovane di 28 anni.

È stato richiesto l'intervento dei soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118.

La 79enne è stata accompagnata in ospedale in codice rosso per un politrauma compresa la frattura del bacino. Dei rilievi invece si sono occupati gli agenti della polizia locale, sezione infortunistica.