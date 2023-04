Investita da un'auto mentre attraversa la strada a Penne, donna finisce in ospedale

Una donna di 45 anni è finita in ospedale per le ferite riportate dopo essere stata investita da un'automobile, una Renault Clio, lungo la strada statale 81 a Penne.

L'incidente è avvenuto mentre la 45enne stava attraversando la strada e in quel momento è sopraggiunta la Clio guidata da un uomo di 87 anni.

A causa dell'impatto per la donna si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno accompagnata nell'ospedale San Massimo con ambulanza.

Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze e ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati di eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.