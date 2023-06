Donna accusa un malore alla guida dell'auto e si schianta contro un palo della luce a Spoltore

Incidente stradale in via Garibaldi a Villa Santa Maria di Spoltore intorno alle ore 7 di lunedì 12 giugno.

Protagonista del sinistro una donna residente in zona che avrebbero perso il controllo dell'automobile a causa di un malore.

La vettura ha finito la sua corsa finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica, come riferisce SpoltoreNotizie.

A causa del violento schianto la conducente dell'automobile è rimasta ferita e per lei si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno accompagnata in ospedale a Pescara. Per fortuna dovrebbe aver riportato solo ferite lievi. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Pescara con due pattuglie e i vigili del fuoco del Comando provinciale. A ripristinare la sicurezza della sede stradale è stata Sicurezza e Ambiente.