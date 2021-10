Alla guida dell'auto sotto l'effetto di alcol e droga provoca incidente ferendo 3 persone, donna denunciata

Incidente stradale a Cepagatti con 4 persone rimaste ferite questa mattina, giovedì 21 ottobre.

A provocare l'incidente è stata una donna pescarese di 46 anni che era alla guida di un'automobile, una Ford Fiesta, sotto l'effetto di alcol e droga. Ha invaso in curva la corsia opposta.

Si è scontrata con un'altra vettura, una Tiguan, con a bordo 3 persone che hanno riportato diverse lesioni. A bordo anche una bimba che non ha riportato ferite.

La 46enne, rimasta ferita, è stata sottoposta ad analisi e trovata positiva all'uso di droghe (cocaina) e alcol (tasso alcolemico di 2,7). Per questo motivo è stata denunciata per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e guida in stato di ebrezza alcolica.