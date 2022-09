Donna in stato confusionale perde il controllo dell'auto e finisce contro i veicoli parcheggiati

Incidente stradale in via Falcone e Borsellino a Pescara nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 agosto.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, una donna di 40 anni di nazionalità polacca che percorreva la via in direzione di strada della Bonifica alla guida di una Volkswagen Golf è finita contro diversi veicoli in sosta dopo aver perso il controllo del suo mezzo.

La donna pare che fosse in uno stato psicomotorio alterato.

È stata subito notata da una volante della polizia che ha provveduto a fermarla immediatamente. In seguito è stato richiesto l’intervento del 118 e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia che ha trasportato la donna, ancora in stato confusionale, nel pronto soccorso di Pescara.