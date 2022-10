Marito e moglie travolti da una moto in viale Bovio finiscono in ospedale, lei è grave

Una coppia di coniugi di Pescara è stata investita da una moto in viale Bovio nella mattinata odierna, lunedì 31 ottobre.

Come riferisce l'Ansa, marito e moglie sono finiti in ospedale dopo essere stati travolti dal mezzo a due ruote mentre stavano attraversando la strada all'altezza di via Donatello.

Sono stati travolti da un motociclo Honda guidato da un uomo del posto che viaggiava in direzione Nord-Sud.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato i due feriti in ospedale. Ad avere la peggio è stata la donna, 60 anni, ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia. Intervenuti anche gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, che si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti, finalizzati, tra l'altro, ad appurare se i coniugi stessero attraversando sulle strisce pedonali o meno.