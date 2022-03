Colli, violento impatto di un'auto contro un palo della luce: ferite tre persone

Un'auto si è schiantata contro un palo della luce in via Colle Innamorati. Immediato l'intervento sul posto di vigili del fuoco e 118. A bordo c'erano tre persone, probabilmente tre uomini. A tirarli fuori sono stati i vigili del fuoco, poi subito il trasporto in ospedale dove sono in corso gli accertamenti. Al momento non si hanno notizie sulle loro condizioni. Seguiranno aggiornamenti.