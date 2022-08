Incidente in autostrada, code tra i caselli di Pescara della A14

Incidente lungo l'autostrada A14 nel tratto pescarese nella tarda mattinata odierna, sabato 27 agosto.

Come segnalato da Autostrade per l'Italia (alle ore 11:52), l'incidente si è verificato al km 385 in direzione Ancona tra i caselli di Pescara sud/Francavilla e Pescara ovest/Chieti.

A causa dell'impatto tra i veicoli si è formata una coda di circa 2 chilometri.

Code a tratti vengono segnalate (ore 11:44) anche al km 436.5 in direzione Pescara tra i caselli Vasto sud e Vasto Nord per traffico intenso.