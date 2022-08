Incidente lungo la Nazionale Adriatica, scontro tra auto e moto [FOTO]

Incidente stradale lungo la Nazionale Adriatica a Silvi Marina poco prima del bivio con Atri nella mattinata di oggi, giovedì 18 agosto.

A scontrarsi sono stati un'automobile, una Fiat Panda, e una moto di grossa cilindrata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il centauro in ospedale con un'ambulanza e gli agenti della polizia municipale.

Questi ultimi, oltre a eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, hanno anche regolato il traffico che è rimasto bloccato per un po' di tempo con la formazione di code chilometriche in entrambi i sensi di marcia. Disagi soprattutto per chi proveniva da Città Sant'Angelo e Montesilvano.