Paura per Ciro Immobile, l'ex attaccante del Pescara coinvolto in un incidente [FOTO]

Il capitano della Lazio Ciro Immobile, ex attaccante del Pescara, è rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina a Roma. Stando alle prime ricostruzioni, il giocatore biancoceleste era al volante della sua auto quando, mentre stava attraversando ponte Matteotti, che collega i quartieri Flaminio e Prati, si è scontrato con il tram 19 dell'Atac. L'impatto, come riporta Roma Today, è stato forte.

Il sinistro è avvenuto nella zona di piazza Cinque Giornate intorno alle ore 8.30. Immobile, che viaggiava con le sue due figlie, in un primo momento sembrava non essersi fatto niente, ma in realtà - come ha fatto sapere la Lazio - ha "riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta della XI costola destra".