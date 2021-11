Incidente lungo la circonvallazione con 11 veicoli coinvolti, chiusa la rampa verso l'asse attrezzato [FOTO]

Incidente stradale e traffico bloccato lungo la circonvallazione in direzione sud a causa di un maxi tamponamento che ha coinvolto 11 veicoli sulla rampa che porta all'asse attrezzato.

Il sinistro si è verificato oggi pomeriggio, mercoledì 17 novembre, poco prima delle ore 17.

L'incidente si è verificato nel sottopassaggio in curva che porta verso l'asse attrezzato in direzione Pescara.

In totale si sono scontrati a catena 11 veicoli. Almeno questo sarebbe accaduto in base alla prima ricostruzione dei fatti. Da chiarire ancora le cause che hanno provocato il sinistro. Una persona è rimasta ferita in maniera lieve ed è stata accompagnata in ospedale. Sul posto sono intervenute 3 pattuglie della polizia municipale e gli agenti si sono occupati di eseguire i rilievi dopo aver chiuso la rampa che dalla circonvallazione porta all'asse attrezzato. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, in particolare sulla Tiburtina Valeria.