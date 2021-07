Perde il controllo della moto e finisce contro il guard-rail, paura lungo la circonvallazione [FOTO]

Incidente stradale la notte scorsa intorno all'una lungo la circonvallazione a Pescara poco prima di entrare nella galleria San Giovanni che porta a Montesilvano.

In base alla prima ricostruzione di quanto successo, un ragazzo di 30 anni a bordo di una moto di grossa cilindrata, avrebbe perso il controllo della stessa finendo contro il guard-rail.

Dopo l'impatto contro le barriere ha strisciato sull'asfalto diversi metri più avanti.

Per fortuna è stato evitato dalle automobili che sopraggiungevano in entrambi i sensi di marcia a causa dei lavori in corso in quel tratto di strada. Lanciato l'allarme, il giovane è stato trasportato in ospedale dai soccorritori del 118 giunti sul posto con un’ambulanza della Misericordia. Il 30enne ha riportato un politrauma ma non sarebbe in pericolo di vita.