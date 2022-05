Paura sulla circonvallazione: moto finisce fuori strada, centauro ferito [FOTO]

Traffico bloccato oggi, 14 maggio, lungo la circonvallazione dopo l'uscita di Pescara Colli, in direzione di Francavilla al Mare, a causa di un incidente che ha visto coinvolta una moto, uscita di strada per ragioni ancora da ricostruire. Attualmente si viaggia su una sola corsia all'altezza del distributore di benzina della Ip.

Secondo quanto ci viene riferito dal 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza, fortunatamente il centauro che era alla guida del mezzo non versa in gravi condizioni. È inoltre intervenuta, anche per regolare la viabilità, una pattuglia della polizia stradale, che dovrà adesso occuparsi di verificare con esattezza la dinamica del sinistro.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++