Auto contromano lungo la circonvallazione, incidente frontale con un furgoncino [FOTO]

Incidente frontale lungo la circonvallazione a Pescara nella serata odierna (domenica 30 gennaio).

A scontrarsi, nella zona dell'uscita di via Tirino, sono state un'automobile (una Seat Arosa) e un furgoncino (un Fiat Doblò).

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, la vettura avrebbe imboccato contromano la variante della strada statale 16.

E percorrendo la strada in senso contrario ha finito la sua corsa contro il Doblò che viaggiava in direzione Francavilla al Mare. L'impatto tra i due veicoli è stato violento e ad avere la peggio sono state la donna al volante e sua figlia di 6 anni. Entrambe sono state soccorse dal 118 con un'ambulanza della Misericordia che le ha accompagnate in ospedale per accertamenti. Per fortuna, dalle prime indicazioni nessuno dei coinvolti nel sinistro ha riportato gravi conseguenze, nemmeno l'uomo alla guida del furgoncino. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per gli accertamenti utili all'esatta ricostruzione della dinamica.