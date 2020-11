Cinghiale taglia la strada a un'auto a Città Sant’Angelo, 51enne in ospedale

Un cinghiale taglia la strada a un'auto, a Città Sant’Angelo, e un 51enne del posto finisce in ospedale. Il fatto si è verificato nella serata di ieri, 12 novembre, in strada Gaglierano intorno alle ore 21. Sul posto i carabinieri di Montesilvano, che si sono occupati dei rilievi, e il 118 che ha trasportato il conducente della vettura (una Lancia Y) in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Fortunatamente ne avrà per pochi giorni.

Stamane, poi, una pattuglia della polizia municipale di Città Sant'Angelo è intervenuta sul luogo dell'incidente per individuare e disporre il recupero e il seppellimento della carcassa del cinghiale, su disposizione del servizio veterinario della Asl di Pescara.