Paura sulla provinciale, ciclista si scontra con un’auto e batte la testa a terra [FOTO]

Un brutto incidente si è verificato ieri, 4 febbraio, lungo la strada provinciale 602, nel territorio di Spoltore. Lo riferisce il quotidiano on line Spoltore Notizie, spiegando che ad avere la peggio è stato un ciclista 65enne residente a Villa Raspa, che ha impattato con una Renault Clio sul rettilineo.

Stando ad una prima ricostruzione, effettuata grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono presenti in zona, l’automobilista, una donna 35enne del posto, stava svoltando da via Pescarina in direzione mare quando si è scontrata con il malcapitato anziano che invece procedeva in direzione monti. Ancora, comunque, da verificare con esattezza la dinamica del sinistro.

A seguito dell'urto, l’uomo in sella alla bicicletta è caduto a terra e ha battuto violentemente la testa. È stato prontamente soccorso dal personale del 118, giunto sul posto insieme agli agenti della polizia locale di Spoltore, ed è stato poi trasportato nel vicino ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico.