In stato di ebbrezza travolge con l'auto un uomo in bici e fugge (salvo poi ripensarci), ciclista in Rianimazione

Era alla guida della sua automobile in stato di ebbrezza e ha travolto un uomo in bici in via del Circuito (poco dopo la rotatoria con il ponte di Villa Fabio) a Pescara nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le ore 19.

Nonostante avesse tamponato il ciclista, finito rovinosamente sull'asfalto, l'uomo al volante della vettura, un cittadino di nazionalità albanese residente in città, è fuggito senza prestare soccorso.

Ma poi, tornato a casa, ha parlato con il fratello e insieme hanno deciso di chiamare la polizia mettendosi a disposizione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'auto è stata posta sotto sequestro, la patente ritirata ed è partita una denuncia per guida in stato di ebrezza, omissione di soccorso e lesioni stradali gravi. Il ciclista è ricoverato in ospedale in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.