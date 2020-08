Ha una discussione con un automobilista, ciclista investito lungo corso Vittorio Emanuele. Il fatto si è verificato ieri, all'angolo con via Palermo, e in base a una prima ricostruzione tutto sarebbe nato dalle proteste dell'uomo a bordo del mezzo a due ruote, che ha contestato una manovra azzardata effettuata da un 26enne al volante di una Smart.

Per la precisione, il giovane automobilista aveva rischiato di investire una ragazza che in quel momento stava attraversando sulle strisce pedonali. Dopo essere stato rimproverato, però, non l'ha presa bene e ha reagito al diverbio in maniera decisamente violenta, travolgendo in retromarcia il malcapitato ciclista e schiacciandolo contro un palo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi il ragazzo si è dato alla fuga, ma - anche grazie ai passanti che avevano preso il numero di targa - è stato rintracciato e fermato poco dopo dalla squadra volante della polizia. Come prevedibile, è finito nei guai e questo suo gesto gli costerà caro: è stato infatti denunciato per tentate lesioni, danneggiamento e minacce. Essendo risultato ubriaco, ha inoltre rimediato una sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza.