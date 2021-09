Ciclista investito all'uscita dell'area di risulta da un'automobilista: è grave

L'incidente è avvenuto alle 9.45 di questa mattina 15 settembre all'uscita dell'area di risulta in via Pisa

Un anziano è rimasto gravemente ferito questa mattina 15 settembre a seguito di un incidente stradale avvenuto nella zona dell'uscita dell'area di risulta in via Pisa. L'uomo viaggiava sulla sua bicicletta quando un'automobile guidata da una donna lo ha colpito durante una manovra in retromarcia e lo ha trascinato per diversi metri.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso, ed attualmente è in prognosi riservata. I rilievi sono stati condotti dalla polizia municipale di Pescara. Sempre in mattinata, lungo viale Marconi un'altra persona è stata investita da un'automobile guidata da un'anziana che ha colpito il 50enne finito a terra. Soccorso dal 118, le sue condizioni non sono gravi.