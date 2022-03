Incidente all'incrocio tra strada parco e via Cavour, investita una ciclista

Incidente stradale a Pescara all'incrocio tra via Cavour e strada parco nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 marzo.

A segnalare l'avvenuto sinistro è la Fiab (federazione italiana ambiente e bicicletta) con una condivisione su Facebook.

«Una giovane ciclista, una studentessa probabilmente», scrive la Fiab, «è stata investita mentre attraversava via Cavour lungo la strada parco, direzione sud. Chi era alla guida dell'auto l’ha praticamente travolta sulle strisce. La ragazza è stata portata via in in ambulanza».

La ragazza al momento si trova nel pronto soccorso di Pescara dove le saranno fatti tutti gli accertamenti. Da quanto si apprende non ci sarebbe nessuna conseguenza grave: solo tanta paura e il dolore ad una spalla.

La vettura in questione è una Fiat 500.

Notizia in aggiornamento