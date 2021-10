Ciclista investita da un'auto nella nuova rotatoria tra viale Marconi e via Tubullo/via Mazzarino [FOTO]

Incidente stradale in viale Marconi nella nuova rotatoria all'incrocio con via Tibullo/via Mazzarino a Pescara nella tarda mattinata di oggi, martedì 26 ottobre.

A scontrarsi sono stati un'automobile, una Citroen C3, e una bicicletta in sella alla quale c'era una donna di 49 anni.

Ad avere la peggio è stata la ciclista che è finita sull'asfalto.

Si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 con un'ambulanza della Life che hanno accompagnato la 49enne in ospedale per le ferite, sembrate lievi per fortuna, riportate a causa dell'impatto con il veicolo. Temporaneamente la circolazione in direzione nord-sud è stata spostata nella corsia centrale che a fine progetto sarà riservata agli autobus. La rotatoria è ancora provvisoria in questione è ancora provvisoria.