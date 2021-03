Incidente in via di Sotto, ciclista investe cane e finisce contro auto in sosta: ferito

Incidente stradale in via di Sotto nella zona dei Colli a Pescara questa mattina, mercoledì 3 marzo.

Il sinistro ha visto come protagonista un ciclista che ha investito un cane mentre percorreva la strada.

L'uomo in sella alla bicicletta, dopo l'urto con il 4 zampe, è finito contro un'automobile in sosta parcheggiata al lato della strada.

A causa dello scontro il ciclista è rimasto ferito ed è stato accompagnato in ospedale dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto con un'ambulanza. Dei rilievi invece si sono occupati gli agenti della polizia municipale.

foto di repertorio