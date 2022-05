Animali lungo l'autostrada A25, altro incidente: mezzo pesante investe e uccide cervo

Un nuovo attraversamento di animali selvatici ha provocato un altro incidente stradale lungo l'autostrada A25 Pescara-Torano.

Come fa sapere Ansa Abruzzo, a scontrarsi sono stati un mezzo pesante e un cervo intorno alle ore 6 di questa mattina, giovedì 5 maggio, all'altezza del casello di Pescina in direzione Pescara.

A causa dell'impatto ad avere la peggio è stato il cervo che è morto.

Si trattava di un piccolo cervo del peso di 20 chili. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Come ricorda Ansa Abruzzo, il tema legato a un intervento per rendere più efficaci le recinzioni per impedire l'invasione nelle carreggiate della fauna selvatica è una delle rivendicazioni della concessionaria Strada dei Parchi, che si occupa della gestione delle autostrade A24 e A25, nei confronti del ministero per le Infrastrutture e per la Mobilità sostenibile.