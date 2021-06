Capriolo sbuca all’improvviso e viene travolto da un’auto [FOTO]

Il fatto si è verificato stamattina. È stato un urto violento, che purtroppo non ha lasciato scampo al capriolo, morto sul colpo

Un capriolo, sbucato improvvisamente in mezzo alla strada, è stato travolto stamattina da un’auto in transito. Lo riporta Spoltore Notizie, spiegando che l’incidente è avvenuto intorno alle ore 7, lungo la SS 16 bis, nei pressi della clinica De Cesaris. L’animale è spuntato dalle vicine campagne finendo contro una Fiat Panda al cui volante c'era un 37enne, residente a Spoltore.

È stato un urto violento, che purtroppo non ha lasciato scampo al capriolo, morto sul colpo. Tanto spavento, invece, per il conducente del mezzo, che però è fortunatamente rimasto illeso. Diversi i danni riportati dalla vettura. Sul posto la polizia locale di Spoltore per i rilievi del caso e la gestione del traffico.