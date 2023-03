Paura a Lettomanoppello, camper finisce in un dirupo: il gesto eroico dei soccorritori [FOTO]

Nella tarda mattinata di oggi (domenica 5 marzo) un camper è finito in un dirupo all'ingresso di una curva piuttosto importante della Statale 614, come spiega a IlPescara il sindaco di Lettomanoppello Simone Romano D'Alfonso presente sul posto. A bordo i nonni con la nipotina usciti tutti illesi dalla brutta disavventura. Una tragedia sfiorata ed evitata dagli alberi presenti lungo quel dirupo. Sono stati loro ad arrestare la corsa del mezzo e permettere di trarre in salvo i suoi occupanti.

Eroico il gesto del comandante della polizia locale di Lettomanoppello e del carabiniere Domenico Di Biase che, come fa sapere il sindaco, giunti per primi sul posto hanno notato la piccola a bordo. Senza pensarci sono scesi lungo la discesa impervia, hanno rotto il vetro posteriore del camper e l'hanno subito portata in salvo incuranti dei rischi connessi all'operazione.

Fondamentale anche l'intervento dei vigli del fuoco del distaccamento di Alanno che con il supporto dell’autogrù di Pescara e il Drago VF 52 del reparto volo di Pescara. La squadra ha messo in sicurezza il mezzo usando cavi di acciaio ed in collaborazione dell’elisoccorritore ha provveduto ad estrarre le persone dall’abitacolo.

Secondo una prima sommaria ricostruzione all'imbocco della curva l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo forse per un'anomalia allo stesso, finendo fuori strada.

Non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza seppur arrivata, spiegano ancora il sindaco e i vigili del fuoco, dato che i tre si è subito accertato stessero bene. Le operazioni di soccorso e recupero del mezzo non sono state semplici vista la zona impervia, ma alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare anche il camper. Tanta paura insomma, ma nessuna conseguenza.