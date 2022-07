Camion frigorifero finisce in una scarpata a Città Sant'Angelo: ferito il conducente [FOTO]

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Città Sant'Angelo per un incidente che ha visto un autocarro frigorifero finire fuori strada. Per cause ancora da chiarire, il mezzo è finito in una scarpata lungo la strada provinciale 2 e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente dall'autocarro. L'uomo era cosciente al momento dell'intervento ed è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. Presenti anche polizia locale e carabinieri.