Si sente male alla guida del camion e finisce contro un muretto in via Silvio Pellico [FOTO]

Si è improvvisamente sentito male mentre al volante del suo camion e uscendo da via De Amicis invece di svoltare a destra ha proseguito diritto.

La corsa del mezzo pesante è finita contro il muretto che delimita, in via Silvio Pellico, il parcheggio del Bingo.

Parcheggio dove, come ogni mercoledì da qualche tempo a questa parte, si svolge il mercato. Per fortuna nessuno stava camminando sul marciapiede e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Non poca paura per i clienti delle bancarelle e per gli ambulanti che hanno sentito il rumore provocato dall'impatto del veicolo contro il muretto. L'uomo che si è sentito male, di 35 anni, è stato soccorso e accompagnato in ospedale dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.