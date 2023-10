Camion si schianta contro il guardrail, traffico bloccato sull'asse attrezzato [FOTO]

Traffico bloccato lungo l'asse attrezzato a Pescara a causa di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di lunedì 30 ottobre.

Un unico mezzo è stato coinvolto nel sinistro, un camion il cui autista ha perso il controllo.

Il mezzo pesante è così finito contro il guardrail bloccando di fatto la circolazione stradale che nelle prime ore del mattino è molto intensa.

L'uomo alla guida del camion per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati sia dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che della regolazione del traffico. Per rimuovere il mezzo pesante è stato necessario attendere l'arrivo di un veicolo speciale.