Cade dalla moto e finisce in ospedale, paura a Santa Teresa di Spoltore [FOTO]

Un centauro 52enne di Moscufo stamattina, intorno alle ore 8.15, procedeva in direzione Pescara alla guida della sua Suzuki Intruder 800 quando improvvisamente è finito a terra, fratturandosi la tibia

Cade dalla moto e finisce in ospedale, paura stamattina a Santa Teresa di Spoltore. Come riporta Spoltore Notizie, protagonista dell'incidente stradale è un centauro 52enne di Moscufo, che intorno alle ore 8.15 procedeva in direzione Pescara alla guida della sua Suzuki Intruder 800 quando improvvisamente è finito a terra, fratturandosi la tibia.

In base a quanto riferito dall'uomo agli agenti della polizia locale di Spoltore, un veicolo gli avrebbe tagliato la strada, facendogli perdere il controllo. La dinamica del sinistro, verificatosi sulla Sp13, è comunque in fase di ricostruzione. Sul posto anche un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito al vicino nosocomio 'Spirito Santo' di Pescara.