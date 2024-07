Prende una buca con lo scooter in strada Zanni e cade ferendosi

Un ragazzo che era in sella a uno scooter, una Vespa Piaggio, è finito in ospedale dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale,

Il sinistro si è verificato in strada Zanni a Pescara nella mattinata di martedì 16 luglio.

Il giovane, in base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, sarebbe caduto dopo aver perso il controllo del motorino a causa di una buca.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato il ragazzo in ospedale. Ai rilievi invece hanno pensato gli agenti della polizia locale.