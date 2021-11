Blocco di cemento in mezzo alla strada danneggia auto: "Ma con una moto sarebbe stata una disgrazia"

Un pezzo di cemento, in mezzo alla strada, ha danneggiato questa mattina l'auto di un professionista spoltorese, spaccando una gomma e rompendo un cerchione. L'incidente si è verificato in viale Europa, a Villa Raspa. Come riporta Spoltore Notizie, il blocco si è staccato da un marciapiede ed è finito sulla carreggiata.

La vettura, sopraggiunta poco dopo, non è riuscita a evitare l'impatto, ma il cittadino fa notare che con una moto (anziché una macchina) le cose sarebbero andate molto peggio: “Se al mio posto ci fosse stato un centauro - afferma - adesso staremmo a parlare di una disgrazia perché ci sarebbe scappato il morto. I nostri amministratori farebbero bene a dare un occhiata a viale Europa, dove erbacce e cordoli dismessi e spostati la fanno da padrone”.