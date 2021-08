Bimbo di 5 anni investito da un'auto mentre attraversa la strada con la madre a Montesilvano

Il bambino, trasportato in ospedale, ha avuto una prognosi di 30 giorni per un politrauma. L'incidente è avvenuto alle 22 circa di domenica 29 agosto

Un bimbo di 5 anni è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale dopo essere stato investito ieri sera 29 agosto a Montesilvano. Erano circa le 22 quando il piccolo, assieme alla madre rimasta illesa, stava attraversando le strisce lungo corso Umberto all'altezza dell'incrocio con via Piave ed è stato investito da una Sukuzi Vitara che viaggiava in direzione Pescara.

Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato in ospedale dove ha avuto una prognosi di 30 giorni per un politrauma. La polizia locale di Montesilvano, coordinata dal comandante Nicolino Casale, si è occupata dei rilievi e di ricostruire la dinamica dell'incidente.