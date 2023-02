Incidente in autostrada, lunghe code in A14 tra i caselli di Pescara

Incidente lungo l'autostrada A14 oggi nel tratto compreso tra il bivio A14/A25 e Atri/Pineto in direzione Ancona.

Il sinistro si è verificato questa mattina, lunedì 27 febbraio, prima delle ore 9 all'altezza del km 366.

A scontrarsi sono stati un mezzo pesante e un autocarro. Nessuno è rimasto ferito.

A causa dell'incidente si sono formate lunghe code di 4 chilometri ora in via di smaltimento. Inoltre viene segnalata una coda, dal km 350, di un chilometro, tra i caselli di Atri/Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona per lavori.