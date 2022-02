Incidente autostrada A14, scontro tra 6 auto e un camion in galleria dopo Pescara nord/Città Sant'Angelo [FOTO]

Incidente lungo l'autostrada A14 questa mattina, mercoledì 23 febbraio, in una galleria tra i caselli di Pescara nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto.

In base alle prime informazioni a scontrarsi all'interno della galleria sarebbero state sei automobili e un camion.

A causa dello scontro una persona è rimasta ferita ed è stata accompagnata in ospedale.

A prestare il primo soccorso è stata un'ambulanza della Life che si trovava a passare in quel momento lungo il tratto autostradale, poi, richiesto l'intervento del 118, sono intervenute due ambulanze, una della Croce Rossa di Spoltore e una medicalizzata da Atri. Come informa Autostrade per l'Italia, si è formata una coda di 4 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Pescara e l'uscita consigliata provenendo da Ancona è quella di Atri/Pineto. Nello stesso tratto si registra un chilometro di coda verso Ancona. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e i soccorsi meccanici.