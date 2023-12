Traffico bloccato per un incidente tra i caselli di Pescara sud/Francavilla e Pescara ovest/Chieti della A14

Traffico bloccato tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Sud/Francavilla al Mare per incidente nella mattinata di martedì 12 dicembre, come riporta ChietiToday.

Il sito di Autostrade per l'Italia segnala una coda di 2 chilometri dal km 387 direzione Taranto per incidente.

In direzione Ancona invece viene segnalato traffico bloccato dal km 390 sempre per incidente.

Nello specifico si è verificato un tamponamento nella galleria Moretti dove vige un doppio senso per i lavori in corso. Per fortuna non ci sarebbero feriti di particolare gravità. Sul posto i soccorritori del 118 e una pattuglia della polizia stradale di Pescara nord.