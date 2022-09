Incidente autostrada A14, tir tampona 4 auto e un furgone portavalori dopo Città Sant'Angelo

Incidente lungo l'autostrada A14 oggi, martedì 20 settembre, tra i caselli di Città Sant'Angelo e Atri/Pineto in direzione nord.

A verificarsi è stato un tamponamento che ha visto il coinvolgimento di più veicoli intorno alle ore 7.

In base alla prima ricostruzione la serie di impatti sarebbe stata provocata da un tir che ha colpito quattro automobili e un furgone portavalori.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, sono intervenute due ambulanze della Misericordia di Pescara per trattare due feriti uno dei quali è stato accompagnato nel pronto soccorso di Pescara in codice giallo per contusioni multiple. Pesanti ripercussioni sul traffico dovute anche ai cantieri presenti sul tratto di strada. La persona trasportata in pronto soccorso era l’uomo di 54 anni al volante della Grande Punto.