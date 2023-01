Scontro tra due vetture in autostrada, una delle due finisce contro il guardrail dopo l'impatto: ferita una donna [FOTO]

Incidente stradale lungo l'autostrada A14 nella prima mattinata di oggi, martedì 10 gennaio.

A scontrarsi, intorno alle ore 7:45, sono state due automobili all'altezza del km 369 in direzione sud.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto un uomo di 42 anni che era alla guida di una Peugeot 207 avrebbe perso il controllo del veicolo a causa della forte pioggia.

Subito dopo sarebbe stato tamponato da una Toyota Yaris che dopo l’urto è andata a sbattere contro il guardrail. Per la donna alla guida della Toyota si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno accompagnata nell'ospedale di Pescara in codice giallo da un'autoambulanza della Misericordia per un trauma toracico. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia stradale.