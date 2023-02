Incidente lungo l'autostrada A14, due chilometri di coda dopo Pescara nord/Città Sant'Angelo

Un incidente stradale si è verificato lungo l'autostrada A14 in direzione Ancona nella serata di oggi, lunedì 6 febbraio.

Come informa Autostrade per l'Italia il sinistro è avvenuto all'altezza del km 361 tra i caselli di Pescara nord/Città Sant'Angelo.

A causa dello scontro tra alcuni veicoli si è formata una coda di circa 2 chilometri come segnalato dal sito di Autostrade alle ore 19:22.