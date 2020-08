Incidente autostrada A14, scontro tra 2 camion in galleria: chiuso il tratto tra i caselli di Pescara

Incidente autostrada A14 oggi, tratto chiuso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Sud/Francavilla.

A farlo sapere è il sito di Autostrade per l'Italia che consiglia come entrata verso Bari quella di Pescara sud.

L'incidente è avvenuto al km 385,2 all'interno della galleria e ha visto scontrarsi 2 camion.

Uno dei mezzi pesanti si è intraversato bloccando la carreggiata e per questa ragione è stato necessario chiudere l'autostrada. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Dopo l'uscita obbligatoria di Pescara ovest, è possibile proseguire attraverso il Raccordo Chieti-Pescara seguendo le indicazioni per Pescara e Foggia, e rientrare successivamente in autostrada a Pescara sud.

Da parte della Protezione Civile è in atto la distribuzione di acqua agli utenti in coda. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle foto il traffico all'ingresso del casello di Pescara Ovest/Chieti e lungo il tratto di autostrada interessato

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pescara usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery