Schianto con la moto, turista belga trasportata all'ospedale di Pescara

Una 55enne belga, che si trovava in vacanza in Abruzzo, è stata trasportata all'ospedale civile "Spirito Santo" dopo un brutto incidente avuto questa mattina con la moto. Come riporta l'Adnkronos, la turista, in condizioni molto gravi, è rimasta coinvolta nello schianto sull'autostrada A14, nel tratto tra Francavilla al Mare e Ortona. Ferito anche un 64enne che viaggiava con lei. L'uomo è stato ricoverato a sua volta nel nosocomio di Pescara, dove è arrivato in codice rosso.

La donna, invece, dovrà essere operata d’urgenza; attualmente è in Rianimazione. Per quanto riguarda il sinistro, secondo una prima ricostruzione il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a finire contro il guardrail. Sul posto le ambulanze e un elicottero del 118, oltre alla polizia autostradale. Lo schianto si è verificato al chilometro 398.5 in direzione sud, poco dopo le ore 11.