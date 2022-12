Incidente lungo l'autostrada A14, 5 km di coda dopo Pescara sud/Francavilla al Mare

Traffico bloccato lungo l'autostrada A14 dopo il casello di Pescara sud/Francavilla al Mare a causa di un incidente stradale.

Come informa il sito di Autostrade per l'Italia ci sono 5 chilometri di coda in direzione sud.

Il traffico è bloccato dal km 388 all'altezza del viadotto di Miglianico, come riferisce ChietiToday.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale della sottosezione di Pescara nord: a scontrarsi sono state 4 automobili coinvolte in un micro tamponamento. In questi giorni il traffico è molto intenso per i trasferimenti verso le case per l'imminente Natale.