Autosnodato sradica palo della luce nella rotatoria tra via Conte di Ruvo e viale Marconi, traffico in tilt [FOTO]

Incidente stradale nella rotatoria tra viale Marconi e via Conte di Ruvo questa mattina, mercoledì 14 dicembre, con un autosnodato della Tua che nel percorrerla avrebbe colpito e sradicato un palo della luce.

In base alla testimonianze di diversi cittadini che hanno assistito alla scena l'autobus articolato, che proveniva dalla corsia preferenziale di via Conte di Ruvo, si sarebbe allargato troppo nell'imboccare la rotatoria.

E di conseguenza avrebbe colpito con la parte posteriore e sradicato il palo della luce posto alla sua destra.

Per diversi minuti il mezzo pubblico ha interrotto la sua corsa e ci sono state ripercussioni sul traffico. Sul posto sono intervenuti degli operai che si sono occupati di rimuovere il palo che è stato adagiato nella piazza antistante il palazzo dell'Enel.