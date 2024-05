In viale Primo Vere con l'auto sfonda la ringhiera del fosso Vallelunga e vola di sotto [FOTO]

Un incidente stradale è avvenuto lungo viale Primo Vere a Pescara nella prima mattinata di domenica 26 maggio.

Coinvoilta nel sinistro un'automobile guidata da un uomo che, per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo la riviera in direzione nord è uscita fuori strada andando a sfondare il parapetto pedonale del ponte sul fosso Vallelunga e finendo sulla strada sottostante che lo costeggia.

L'uomo al volante avrebbe perso il controllo della vettura, una Mini Countryman, volando letteralmente sotto alla sede stradale.

L'impatto è stato molto violento e i danni riportati dal veicolo evidenti. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura e l'area rimuovendo anche la ringhiera danneggiata, i tecnici del Comune, la polizia e gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La vittima del sinistro, per fortuna, sarebbe praticamente uscito illeso dall'incidente stradale tanto che non è stato necessario il trasporto in ospedale. Forte però lo spavento.